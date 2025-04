Mulher é encontrada morta no Sol Nascente. Polícia investiga como feminicídio

Mulher é encontrada morta dentro de lote no Sol Nascente - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press))

Uma mulher foi encontrada morta neste sabádo (19/4), dentro do lote onde residia, na chácara 75, conjunto G, no Sol Nascente. O local foi preservado pela equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil (PCDF). O caso é investigado como femínicido.

Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), a vítima foi encontrada com marcas de violência, incluindo uma perfuração na coxa esquerda. Havia muito sangue no interior da casa, indicando que a vítima se deslocou e caiu no quintal, próximo à porta de entrada. A 19ª Delegacia Policia (Ceilândia) investiga o caso.

