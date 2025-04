Mulher morre em colisão frontal entre dois veículos no Eixão Norte

Uma colisão frontal entre um Gol e um Audi causou a morte de uma mulher na tarde deste sábado (19/4), no Eixão Norte. A identidade da mulher não foi divulgada, mas, segundo os bombeiros, ela tinha aproximadamente 30 anos de idade. O óbito foi confirmado no local do acidente. A mulher estava no banco do passageiro do Gol. O motorista do veículo foi transferido para o Hospital de Base em estado gravíssimo.

No Audi, estavam pai e filho, cuja identidade também não foi divulgada. Ambos foram transferidos para o Hospital de Base com ferimentos leves e queixando-se de dores na região do tórax devido ao impacto com o cinto e o airbag.

Dinâmica

Com a chuva forte que caía na tarde deste sábado, o Gol, que estava na pista oposta ao Audi, perdeu o controle e colidiu frontalmente com o veículo. Atrás do Audi, um Renault Clio conseguiu desviar, mas colidiu levemente com a lateral do carro. Os dois ocupantes do Clio não se feriram e foram os responsáveis por ligar para os bombeiros. O motorista do Audi fez o teste do bafômetro, que não acusou o consumo de álcool.