Um casal foi assassinado a tiros dentro de uma caminhonete Hilux por volta das 8h desta segunda-feira (21/1), na rua das Figueiras, na Ponte Alta Norte do Gama.

As circunstâncias do crime são investigadas pela polícia e as identidades das vítimas não foram divulgadas até a última atualização dessa reportagem. Segundo as informações preliminares, o casal estava dentro do veículo quando foi baleado em via pública.

Aguarde mais informações