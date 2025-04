Enteado mata padrasto a golpes de arma branca em Ceilândia

Um homem de 38 anos foi morto a golpes de arma branca na tarde deste domingo de Páscoa, (20/4), em Ceilândia. O crime ocorreu na quadra QNR 05, conjunto O. De acordo com testemunhas, o principal suspeito do homicídio é o enteado da vítima, que fugiu após o crime e, até o momento, permanece foragido.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência está sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 24ª Delegacia de Polícia.

