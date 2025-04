Morte do papa Francisco: Ibaneis declara 7 dias de luto no DF

Papa Francisco surpeendeu fiéis e compareceu à celebração de páscoa com a leitura da mensagem Urbi et Orbi - (crédito: AFP)

Em cerimônia na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na manhã dessa segunda-feira (21/4), autoridades lamentaram a morte do papa Francisco, ocorrida na manhã de hoje. O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou sete dias de luto pelo falecimento do pontífice. Entre os presentes, estão o governador Ibaneis Rocha (MDB), a vice-governadora Celina Leão (PP), o secretário de Governo, José Humberto Pires, e a comandante-geral da Polícia Militar, a coronel Ana Paula Barros Habka.

O papa Francisco passou semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias, após ser diagnosticado com pneumonia bilateral, e havia recebido alta há um mês. O anúncio foi feito diretamente da Capela da Casa Santa Marta, pelo o cardeal Farrell. "Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados."

A vice-governadora Celina Leão falou sobre os ensinamentos difundidos pelio papa. "Eu acho que a comunidade cristã do Brasil todo e do mundo todo recebe com muito pesar (a notícia da morte do papa Francisco)", afirmou Celina. Para a vice-governadora, o papa deixou vários ensinamentos. Em especial, sobre humildade. "Ele falou sobre uma igreja preparada para receber as pessoas que mais precisam de Cristo. E é isso que eu acho que é o grande legado dele. Ele revolucionou. Há um misto de alegria pelo aniversário de Brasília, mas também de grande pesar".

A Arquidiocese de Brasília lamentou a morte do papa Francisco, ressaltando a humildade, a misericórdia e o diálogo como as características que marcaram o pontificado do argentino. "Unamo-nos em oração pela sua alma, confiantes na esperança da ressurreição. Descanse em paz, Santo Padre, e interceda por todos nós diante do Senhor", disse a Arquidiocese.

Quem também emitiu nota de pesar foi a Ordem dos Advogado do Brasil, seccional Distrito Federal. "Papa Francisco será lembrado não apenas como líder espiritual de milhões de católicos ao redor do mundo, mas também como um incansável defensor dos direitos humanos, da justiça social, da dignidade da pessoa humana e do diálogo inter-religioso".