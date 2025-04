Zoológico e Jardim Botânico registram mais de 48 mil visitas no feriadão

15/01/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Zoológico de Brasília. Histórias dos bichos mais queridinhos do Zoo. Irmãos de onça pintada George e Peter ( problema no olho direito) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O programa Lazer para Todos, que estabelece entrada gratuita para a Fundação Zoológico de Brasília e para o Jardim Botânico de Brasília aos domingos e feriados, registraram 88.548 visitantes desde o início da medida, em 27 de março, até esta segunda-feira (21/4). Desse total, cerca de 55% são referentes apenas aos últimos cinco dias, quando houve registro de 48.579 frequentadores nos locais.

Da última quinta-feira (17/4) até esta segunda (21/4), 40.321 pessoas escolheram o zoo para passear e aproveitar o feriado. Somando os números de todos os dias de gratuidade desde o início do programa, o índice de visitas chega a 70,7 mil.

Já o JBB alcançou a marca de 8.258 visitantes de quinta a domingo, uma vez que não funciona às segundas-feiras. Foram 3.120 entradas no domingo, 2.332 no sábado e cerca de 1,5 mil e 1,2 mil na sexta e na quinta-feira, respectivamente. Com isso, o total de visitas desde o início do Lazer para Todos ultrapassa a marca de 17,7 mil.

Vai de Graça

O transporte público também esteve gratuito neste feriado graças ao Vai de Graça. Lançado no final de fevereiro, a medida visa incentivar o uso dos ônibus e do metrô, reduzir a dependência do transporte individual e promover a inclusão social. Os passageiros podem utilizar Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, PcD, Idoso ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca, além de cartões de crédito e débito, sem qualquer cobrança.

Com informações da Agência Brasília