Decreto oficializa Vai de Graça e Lazer para Todos entre 17 e 21 de abril

Gratuidade, ampliada no período do aniversário de Brasília, permite acesso facilitado à Esplanada dos Ministérios - (crédito: Agência Brasília/Geovana Albuquerque)

O Diário Oficial do Distrito Federal publicado nesta quinta-feira (10/4) prevê a gratuidade das tarifas ônibus e metrô entre os dias 17 e 19 de abril. A medida já havia sido anunciada anteriormente pelo governador Ibaneis Rocha para domingo (20/4) e segunda-feira (21/4), data em que a capital do país completa 65 anos.

A gratuidade permite que a população tenha acesso facilitado à Esplanada dos Ministérios, onde ficarão concentrados os shows comemorativos entre os dias 19 e 20. O tema da festa é "O melhor tempo é agora", com a apresentação de artistas musicais do frevo, axé, música sertaneja e do sertanejo universitário.

A iniciativa faz parte do programa Vai de Graça, lançado pelo Governo do Distrito Federal. A medida busca valorizar a população e fortalecer o comércio, a economia e o turismo na capital. Além disso, permite que o cidadão economize com passagens. A norma publicada neste DODF ainda prevê ponto facultativo para o período compreendido entre os dias 17 a 19, no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal

O decreto desta quinta também prevê a concessão de entradas gratuitas durante esses dias no Jardim Botânico de Brasília (JBB) e na Fundação Zoológico de Brasília. As iniciativas fazem parte do programa Lazer para Todos, que estabelece a gratuidade do tíquete aos domingos e feriados.

O programa Lazer para Todos registrou, em seu segundo domingo (6/4), um total de 15.950 visitantes nos dois espaços públicos. O número superou o primeiro dia de gratuidade (30 de março), quando foram registradas 12.862 visitas, havendo um aumento de 24,01%.

Só no primeiro domingo, os locais já haviam mais do que dobrado a quantidade média de frequentadores, que eram de 5.500 nos dois espaços — sendo 4 mil no Zoo e 1,5 mil no Jardim Botânico. Agora, esse número praticamente triplicou.