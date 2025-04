Suspeitos de furto de gado são presos após fuga frustrada no Entorno do DF - (crédito: PMDF)

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (23/4), suspeitos de furtar e abater um boi em uma propriedade rural nas proximidades da Cidade Eclética, em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal. A prisão foi realizada por equipes do Batalhão de Policiamento Rural (BPRURAL) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Segundo a PMDF, os suspeitos tentavam fugir em direção a Brazlândia quando ficaram sem combustível, na rodovia DF-190. Durante a abordagem, os policiais encontraram restos do animal abatido dentro do veículo. A dupla já havia removido a cabeça e partes da carcaça.

“Eles não conseguiram seguir viagem porque o carro ficou sem gasolina. Com eles, encontramos partes do boi abatido. Diante disso, os dois foram encaminhados à delegacia de Santo Antônio do Descoberto, onde ficaram presos à disposição da Justiça”, informou o tenente Flávio Hermógenes, do BPRURAL.

Ainda de acordo com a PM, um dos detidos possuía um mandado de prisão em aberto por roubo e acumulava 37 passagens pela polícia, incluindo tentativa de roubo, furtos diversos — até mesmo de jet-ski — e porte ilegal de arma. O segundo suspeito não tinha antecedentes criminais.

O caso foi registrado como crime de abigeato, que é o furto ou abate ilegal de animais em propriedades rurais.