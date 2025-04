Quebra de interstício acelera promoção na PMDF; mais de 1 mil beneficiados

Redução do tempo para promoção vai beneficiar cerca de 1 mil PMs do DF - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) adotará a quebra do interstício para membros da Polícia Militar (PMDF). A decisão foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), nesta terça-feira (22/4). Na prática, a mudança representa uma significativa redução no tempo que os policiais militares precisam cumprir para serem elegíveis à promoção.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O anúncio veio em um momento de reconhecimento do trabalho da PMDF, especialmente após a atuação dos policiais durante os eventos de comemoração do aniversário de Brasília e da Via Sacra, em Planaltina. “Já liguei para a comandante (da PMDF), Ana Paula, para que ela possa transmitir o meu agradecimento e da população do Distrito Federal”, disse Ibaneis, nas redes sociais.

A medida terá um impacto direto no número de promoções dentro da corporação, elevando o total de 204 para 1.002 policiais militares beneficiados. De acordo com dados oficiais, a decisão do GDF possibilitará a ascensão de 95 oficiais e 907 praças. Em um cenário sem a redução do tempo de serviço exigido para a promoção, apenas 68 oficiais e 136 praças teriam a oportunidade de subir na hierarquia.