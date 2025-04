Ocorrência de perturbação termina em briga e alunos da UnB são detidos

De acordo com a PMDF, no momento da intervenção policial, a equipe foi agredida, e houve dano à viatura - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada na noite de segunda-feira (23/4) para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego envolvendo alunos da Casa do Estudante da Universidade de Brasília (UnB). Ao chegarem ao local, os policiais abordaram dois estudantes de apartamentos próximos, que relataram ser recorrente o problema de barulho excessivo e afirmaram já terem feito diversas reclamações anteriormente.

Segundo informações divulgadas pela PMDF, durante o atendimento, seis jovens desceram de um dos apartamentos e foram apontados pelos que fizeram a queixa como os responsáveis pela perturbação.

Ainda conforme a PMDF, ao serem abordados e questionados, os envolvidos demonstraram comportamento agressivo, passando a gritar e a ofender os que reclamaram. "No momento da intervenção policial, a equipe foi agredida, e houve dano à viatura — especificamente ao vidro traseiro direito — cuja autoria foi atribuída a um dos indivíduos presentes", informou a corporação, em nota. "Diante da situação, foi necessário o uso de meios moderados de força para conter os autores. Durante o procedimento, uma pessoa recebeu voz de prisão por desacato e, em reação, outros indivíduos investiram contra os policiais, sendo necessário algemar quatro pessoas para garantir a segurança da guarnição", prossegue a nota.

Os envolvidos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para as providências cabíveis. Posteriormente, os policiais militares se deslocaram ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito.

A Universidade de Brasília informou que está ciente da situação ocorrida na Casa do Estudante Universitário (CEU) e que tem mantido diálogo com os estudantes. "A UnB reafirma seu compromisso com a convivência respeitosa e o bem-estar coletivo nos espaços da instituição", disse, em nota.