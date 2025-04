Nota Legal: quase meio milhão de reais não foram resgatados pelos sorteados

Ainda restam 3.844 bilhetes premiados do segundo sorteio de 2024 do Nota Legal cujos contribuintes contemplados não indicaram suas contas bancárias para o recebimento dos prêmios. O valor total a ser resgatado é de R$ 431,2 mil, segundo dados da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF).

A maior quantidade de bilhetes pendentes é de moradores do Plano Piloto, com 770 prêmios, que somam mais de R$ 85,3 mil. Em seguida, está Taguatinga, com 290 tíquetes premiados, totalizando R$ 34,7 mil. Já o Sudoeste/Octogonal concentra 209 bilhetes, correspondentes a R$ 33,3 mil. Há ainda 355 cupons sem região administrativa identificada, que acumulam R$ 36,4 mil em prêmios.

A indicação deve ser feita até 12 de maio. Entre os prêmios não resgatados há premiações de até R$ 10 mil, mas foram identificados também contribuintes que não resgataram R$ 5 mil, R$ 1 mil, R$ 200 e R$ 100. O segundo sorteio foi realizado em 13 de novembro de 2024, e os bilhetes pendentes de indicação pertencem ao 3º e último lote de contemplados.

Nota Legal: quase meio milhão de reais à espera de resgate pelos sortudos do DF (foto: Agencia Brasília)

*Com informações da Secretaria de Economia do Distrito Federal