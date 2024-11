Compra de R$ 39 em Planaltina ganha prêmio de R$ 500 mil da Nota Legal

O prêmio máximo do segundo sorteio da Nota Legal 2024, no valor de R$ 500 mil, foi sorteado a um contribuinte que realizou uma compra de R$ 39,86 em uma farmácia de Planaltina. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (12/11), com transmissão ao vivo do Governo do Distrito Federal (GDF) no YouTube.

Ao todo, foram sorteados mais de 12 mil prêmios entre R$ 100 a R$ 500 mil. Participaram do sorteio 1.021.329 contribuintes, que tiveram ao menos uma compra registrada com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota entre 1º de novembro de 2023 e 30 de abril de 2024.

Para saber se foi premiado, o contribuinte pode entrar a área restrita do portal do programa Nota Legal. Futuramente, os vencedores serão notificados por e-mail.

"O Nota Legal é um programa de cidadania fiscal. O estado arrecada, administra e distribui os recursos para a população, e a população contribuiu para essa dinâmica", disse o secretário de Fazenda do DF, Itamar Feitosa.

Em 2025, o prêmio máximo do programa será de R$ 1 milhão. Para participar, é necessário se inscrever no programa por meio do site Nota Legal, não ter débitos com a Receita do DF e informar o número do CPF em compras realizadas antes dos dois sorteios programados para o ano.