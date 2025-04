Agressão policial em supermercado de São Sebastião é investigada pelo MDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) instaurou um procedimento de investigação preliminar, na última quarta- feita (23/4), para apurar uma abordagem feita por policiais militares. Na ocasião, um jovem, de 18 anos, e o avô dele, de 63, relataram que sofreram agressões, com golpe de mata-leão e spray de pimenta no rosto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os fatos ocorreram em 16 de abril em um supermercado de São Sebastião, segundo o MPDFT. A confusão teria começado após o jovem ser provocado por um policial à paisana. Ele tentou filmar a abordagem, mas teve o celular tomado e destruído.

O jovem e o avô contam que foram agredidos, sendo que o rapaz foi algemado, atingido por spray de pimenta e ameaçado de morte. A requisição foi feita pela 3ª Promotoria de Justiça Militar e tem como base fatos noticiados pela mídia local.

O MPDFT determinou o prazo de cinco dias para que a Polícia Militar do Distrito Federal inicie a investigação e apresente uma resposta à Promotoria de Justiça.

*Com informações do MPDFT



Saiba Mais Cidades DF Endereços do Gama e do Paranoá ficarão sem energia para manutenção da rede

Endereços do Gama e do Paranoá ficarão sem energia para manutenção da rede Cidades DF Família de agiotas investigada pela polícia movimentou R$ 90,5 milhões

Família de agiotas investigada pela polícia movimentou R$ 90,5 milhões Cidades DF Polícia investiga morte de uma paciente do hospital psiquiátrico do DF