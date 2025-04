Corpo em decomposição é encontrado em área de entulho no DF; polícia investiga o caso - (crédito: PMDF)

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado, na tarde desta quarta-feira (23/4), em uma área tomada por entulhos e lixo, nas proximidades da ponte sobre o rio Melchior, entre as regiões administrativas de Ceilândia e Samambaia.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por um morador que informou ter localizado um cadáver próximo à Vicinal 311. Equipes da corporação se dirigiram ao local e confirmaram a presença do corpo.

De acordo com a PMDF, tudo indica que a vítima seja um homem adulto. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi chamada para realizar a perícia e iniciar as investigações.

Até o momento, a vítima não foi identificada, e não há informações sobre suspeitos ou circunstâncias da morte.