Brasília ganha centro para desenvolvimento de jogos eletrônicos

A Brasília Game Hub foi inaugurada, nesta quinta-feira (24/4), na CLN 305. A iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) trata-se de um centro de desenvolvimento de jogos que permitirá a programadores terem contempladas as etapas de criação do game, capacitação técnica, modelagem de negócio, publicação e distribuição internacional do produto. O projeto, que será conduzido pelo Instituto Conecta Brasil em parceria com a empresa brasileira Indie Hero, pretende fazer de Brasília um polo estratégico nesse setor da economia.

A estrutura da Game Hub possibilitará a criação de uma publisher — empresa que publica e comercializa jogos. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman, destacou que: “O Brasília Game Hub representa uma virada de chave para o setor criativo do DF. Estamos falando de um mercado bilionário em expansão, e a capital tem o talento e a estrutura necessários para ocupar uma posição de destaque.”

De acordo com a pasta, a publisher do Brasília Game Hub terá a meta de inserir jogos produzidos no mercado internacional. A atuação incluirá serviços como porting (adaptação de uso em consoles como Xbox, PlayStation e Nintendo) e distribuição em plataformas alternativas, entre outros objetivos. Num primeiro momento, contará com um investimento de R$5 milhões da secretaria.

A cerimônia de lançamento teve a presença de mentores da Xsolla, empresa norte-americana referência em soluções para o mercado de games. Estiveram presentes Parag Amin, head dos programas de aceleração, e Alessandro Biolo, vice-presidente da Liga Latino-Americana de Esportes Eletrônicos.