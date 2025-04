Uber: nova função facilitará envio de alerta à PMDF em caso de emergência

Celina Leão encerra evento reforçando compromisso com segurança. "Quero que o DF seja o melhor lugar para se nascer menina e viver mulher". - (crédito: Nathália Queiroz)

*Por Nathália Queiroz

Foi firmado nesta quinta-feira (24/4) um acordo entre a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Uber. A partir da parceria, motoristas e passageiros que acionarem o 190, por meio do aplicativo Uber, terão suas informações, como localização, veículo e dados da corrida, enviadas automaticamente à PMDF, mesmo que a vítima não consiga falar.

A integração de dados funcionará por meio do sistema RapidSOS, que promete agilizar o atendimento em situações de risco, como assaltos, sequestros ou agressões durante corridas.

A tecnologia permite que a PMDF receba os dados da chamada de emergência em tempo real sem comprometer a segurança da vítima. Isso inclui cor e modelo do carro, nome do motorista, passageiro e rota da viagem, o que pode aumentar a chance de uma resposta rápida e eficaz das forças de segurança, segundo Ana Paula Barros Habka, coronel da PMDF.

*Com informações da Agência Brasília

A iniciativa faz parte do programa Segurança Integral, nos eixos “Cidade Mais Segura” e “Cidadão Mais Seguro”, que aposta na tecnologia como aliada no combate ao crime. Com isso, o Distrito Federal se torna a primeira unidade da região centro-oeste a adotar a ferramenta, que já funciona em estados como Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Maranhão e Bahia.

Durante a formalização do acordo, a vice-governadora Celina Leão reforçou o compromisso do governo com a segurança da população, especialmente das mulheres. “Quero que o DF seja o melhor lugar para se nascer menina e viver mulher”, declarou.