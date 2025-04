Acordo entre SSP-DF e Uber quer dar segurança para motoristas e usuários

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e a empresa de transporte por aplicativo Uber assinam, nesta quinta-feira (24/4), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que tem o objetivo de trazer mais segurança para motoristas e passageiros.

A ideia é criar o sistema RapidSOS para automação de envio de dados de veículos, condutores e localização em tempo real para as forças de segurança pública do DF, após acionamento emergencial a partir do aplicativo da empresa. A medida visa ampliar a proteção de motoristas e passageiros e agilizar a resposta em situações críticas.

Segundo a SSP-DF, a parceria inclui adaptação tecnológica de sistemas e capacitação de agentes. “A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) com o uso e o investimento em soluções tecnológicas avançadas para prevenção de crimes, proteção à vida e promoção de um ambiente urbano mais seguro”, ressaltou a pasta.

De acordo com a secretaria, a ação integra os eixos “Cidade Mais Segura” e “Cidadão Mais Seguro”, do programa Segurança Integral — que consiste na articulação com a sociedade civil e na atuação conjugada entre órgãos e entidades governamentais e não governamentais, com foco na redução da criminalidade, no fortalecimento da sensação de segurança e na promoção dos direitos humanos.