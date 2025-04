Fim de semana no DF será de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde

Os brasilienses devem se preparar para um fim de semana com sol nas primeiras horas do dia e possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e à noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta sexta-feira (25/4), a temperatura mínima registrada foi de 16°C na estação de Águas Emendadas, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 50%.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes essas condições são características do outono. “Essa variação é esperada para esta época do ano, pois quando a junção do calor com a alta umidade há chances de chover. Pela manhã, o tempo segue com sol e poucas nuvens, mas à tarde e à noite, podem ocorrer precipitações de forma isolada”, explicou ao Correio.

Segundo a especialista, o padrão deve ser mantido ao longo de todo final de semana sem grandes mudanças nas condições climáticas. A meteorologista também apontou a possibilidade de alerta amarelo por conta das chuvas isoladas.

Apesar da previsão de instabilidade no fim do dia, o tempo deve ser agradável e firme para atividades ao ar livre pela manhã, como visitas a parques e clubes. A recomendação, no entanto, é para que a população fique atenta às mudanças no clima e à possibilidade de chuvas rápidas no período da tarde e noite.