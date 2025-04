Idoso fica ferido e criança é socorrida após carro tombar em Taguatinga

Em decorrência do impacto, o VW Voyage tombou, e o motorista ficou preso no interior do veículo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um idoso de 68 anos ficou ferido e uma criança de aproximadamente oito anos precisou de atendimento médico após um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na QI 24, próximo à Feira dos Goianos, em Taguatinga, na noite desta quinta-feira (24/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes de socorro constataram que o VW Voyage branco, conduzido pelo idoso, havia colidido com uma Fiat Strada vermelha, dirigida por um homem de 32 anos. Em decorrência do impacto, o VW Voyage tombou, e o motorista ficou preso no interior do veículo.

Os bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos especializados para remover a porta do carro e resgatar o idoso. Após a avaliação dos socorristas, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ele estava consciente, porém confuso, e apresentava ferimentos na cabeça e nos braços.

No carro também estava uma criança, com cerca de oito anos, que não teve a identidade divulgada. A menina foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e também foi transportada para um hospital. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da criança.

O condutor da Fiat Strada foi examinado no local pelos bombeiros e não apresentava ferimentos que exigissem transporte para uma unidade hospitalar. Para a realização do atendimento e remoção dos veículos, parte da via precisou ser interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela segurança do local.