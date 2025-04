Sesc+w3 retorna com shows gratuitos em edição carnavalesca

As apresentações ocorrerão na Carreta Palco e em uma Tenda, que será montada no local - (crédito: Divulgação/Sesc)

Por Marcelo Thompson Flores*

Neste sábado (26/4) e domingo (27/4), a avenida W3 Sul será tomada por música, cores e performances durante o carnaval fora de época promovido pelo Sesc-DF. O evento gratuito terá início em frente ao Sesc 504 Sul – Alberto Vilardo – e se estenderá pela via, com atrações como DJs, blocos, fanfarras e intervenções artísticas, oferecendo programação para todas as idades.

Entre os destaques, estão o bloco Divinas Tetas, os DJs Aparelhinho, Grilex e Laine, o grupo La Ursa, e as fanfarras Baque Dandalunda, Tropicaos e Capivareta. As apresentações ocorrerão na Carreta Palco e em uma tenda montada especialmente para o evento.

De acordo com Valcides de Araújo, diretor regional do Sesc-DF, a edição deste ano prioriza a valorização de artistas locais. "A programação privilegia artistas candangos e busca transformar o espaço urbano em palco vivo da cultura popular", afirmou.

O projeto tem o objetivo revitalizar a W3 Sul por meio da arte e da diversidade, promovendo um carnaval fora de época que celebra a identidade cultural do Distrito Federal.

Programação:

Sábado (26/04)

15h às 17h30 – La Ursa (Tenda)

16h às 20h – Aparelhinho DJ Set (Carreta Palco)

17h30 às 20h – Umiranda (Tenda)



Domingo (27/04)

10h às 12h – Grilex DJ (Tenda)

12h às 14h – DJ Laine (Tenda)

14h às 17h – Fanfarra com Baque Dandalunda, Tropicaos e Capivareta

17h às 19h – Bloco das Divinas Tetas (Carreta Palco)

17h às 19h – Lambada de Serpente DJ Live (Tenda)



