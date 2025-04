GDF lança linha de crédito para taxistas adquirirem veículos elétricos

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou nesta sexta-feira (25/4) a criação de uma linha de crédito especial para taxistas interessados em adquirir veículos elétricos. Com o intuito de modernizar a frota de táxis do DF, composta por cerca de 3,4 mil permissionários, a política também reforça a sustentabilidade ambiental na capital.

O anúncio foi feito durante reunião no gabinete do governador Ibaneis Rocha, com a presença do secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves; do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa; e do presidente do Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do DF (Sinpetaxi), Suéd Silvio.

“Estamos fechando o pacote de incentivo para que tenhamos a maior frota de táxis elétricos do Brasil e talvez da América Latina”, afirmou Ibaneis. “Para os taxistas, serão três meses de carência a partir do momento em que for assinado o contrato de financiamento, taxa de 1,75 %, pagamento alongado em 8 anos, que é o prazo que se dá garantia das baterias dos carros elétricos”.

O presidente do BRB detalhou que o financiamento cobrirá até 80% do valor do carro e contará com um processo ágil de análise de crédito. “Vai ser uma grande mobilização também dos revendedores do DF para que a gente possa oferecer esses carros, melhorar a qualidade de vida para os taxistas, renovar a frota e também melhorar o meio ambiente do DF”, explicou Paulo Henrique Costa.

Segundo o secretário Zeno Gonçalves, a medida marca mais um passo da capital rumo à eletrificação da mobilidade. “Brasília é uma cidade que foi construída tendo como base a mobilidade por meio do táxi. O governador dá um passo importante, como ele tem feito nas outras ações, voltado para tornar a capital federal referência em sustentabilidade, em eletrificação. É de uma sensibilidade social, econômica, ambiental muito grande e muito importante”, destacou.

Além da economia financeira que os carros elétricos proporcionam, os profissionais também celebraram o impacto ambiental da medida. “A gente está projetando economia. E tem a questão principal, que é o meio ambiente”, comemorou Suéd Silvio, presidente do Sinpetaxi.

A nova linha de crédito integra um conjunto de ações do GDF voltadas ao fortalecimento da categoria dos taxistas. Entre elas, destacam-se a criação de um ponto de apoio no Aeroporto Internacional de Brasília, com estrutura para descanso e alimentação, e o reajuste das tarifas após quase uma década de congelamento.

Durante a pandemia, o programa Mobilidade Cidadã garantiu auxílio financeiro de R$ 600 por três meses aos profissionais, que também foram priorizados nas campanhas de vacinação contra a covid-19.

“Foi muito importante para a gente garantir a nossa subsistência”, relembrou Suéd Silvio. “O governador também construiu um ponto de apoio ao taxista que talvez seja o único da América Latina e fez alterações significativas na lei do táxi, que engessava a categoria”.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

