Detran fará alterações no trânsito para eventos neste fim de semana

Agentes do Detran-DF irão realizar algumas mudanças no trânsito devido a eventos culturais e esportivos no fim de semana. - (crédito: Agência Brasília)

As equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizarão intervenções no trânsito neste sábado (26/4) e domingo (27/4). As alterações ocorrem em vias da Asa Sul, Asa Norte, Eixo Monumental, Guará e Taguatinga.

Arena BRB Mané Garrincha (Asa Norte)

No sábado (26/4), a Arena BRB Mané Garrincha recebe o evento Samba Prime Brasília. A partir das 15h, agentes do Detran-DF atuarão no controle de tráfego nas imediações do local e no patrulhamento na região, a fim de melhorar a fluidez, auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na via N1 e na via que contorna o Estádio Nacional de Brasília (ENB), os agentes implantarão sinalização viária para auxiliar a travessia de pedestres e impedir estacionamento irregular. Também serão utilizados painéis eletrônicos para orientar os condutores. Na via N2, na altura da rotatória de acesso ao contorno do ENB, será delimitada uma área de embarque para veículos de transporte de passageiros por aplicativo. Na entrada principal automatizada da Arena BRB, será sinalizada uma área para táxis.

Eventos esportivos e culturais alteram o trânsito neste fim de semana (foto: Imagem: Detran-DF)

Taguatinga

Também no sábado (26/4), em razão do evento A Praça é Nossa, o Detran-DF fará intervenções no trânsito de Taguatinga, nas imediações da Praça do Bicalho. Os participantes do evento se concentrarão em frente ao Centro de Ensino Fundamental N° 11. A partir das 9h30, eles farão uma caminhada em volta da Praça do Bicalho. Durante o trajeto, as equipes do Detran-DF interditarão o trânsito para a passagem do público.

Eventos esportivos e culturais alteram o trânsito neste fim de semana (foto: Imagem: Detran-DF)

Asa Sul

Em razão do evento Sesc+W3, que ocorre no sábado (26/4) e no domingo (27/4), será necessária a interdição de um trecho da W3 Sul. O Detran-DF fará o controle do tráfego nas imediações para garantir a fluidez e a segurança viária, além de coibir infrações.

No sábado (26/4), a partir das 13h, os agentes fecharão a via W3 Sul, sentido W3 Norte, na 506 Sul. Nesse ponto, o fluxo de veículos será desviado para a via W2 Sul. Na altura do Sesc, o cruzamento da 705 Sul para a 505 Sul, assim como o acesso da W2 para a W3 serão fechados. Os semáforos ficarão no modo intermitente e o fluxo de veículos seguirá pela W2 Sul. A previsão é que as vias sejam liberadas às 23h do domingo.

Eventos esportivos e culturais alteram o trânsito neste fim de semana (foto: Imagem: Detran-DF)

Eixo Monumental

No domingo (27/4), em razão do 2° Circuito Brasiliense Mulher, o Detran-DF fará interdições no Eixo Monumental. O evento esportivo contará com corrida e caminhada, com percursos de 1 km, 3 km e 6 km. A largada e a chegada ocorrerão na Praça do Palácio do Buriti.

A partir das 6h30, os agentes de trânsito farão a interdição de três faixas das vias S1 e N1, próximas ao canteiro central, entre a Feira da Torre de TV e a via de ligação S1/N1, localizada entre a Catedral Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro. As demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego de veículos. A previsão é que as interdições ocorram até as 10h.

Eventos esportivos e culturais alteram o trânsito neste fim de semana (foto: Imagem: Detran-DF)

Guará

Ainda no domingo (27/4), será realizada a Rua do Lazer do Guará. Devido ao evento, das 6h às 17h, todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, ficarão fechados.

Além de realizar as interdições na via, as equipes de fiscalização do Detran-DF farão o controle do tráfego nas imediações do evento.

Eventos esportivos e culturais alteram o trânsito neste fim de semana (foto: Imagem: Detran-DF)

*Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Homem morre afogado no Lago Paranoá; terceira vítima em uma semana

Homem morre afogado no Lago Paranoá; terceira vítima em uma semana Cidades DF Dono de distribuidora de bebidas condenado a 17 anos por tráfico é preso

Dono de distribuidora de bebidas condenado a 17 anos por tráfico é preso Cidades DF Detido por suspeita de tráfico, homem tinha armas e drogas em casa