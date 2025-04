Morre Fabinho, dono da Bel Queijos da Feira do Cruzeiro

O empresário Fábio Duarte de Oliveira, dono da Bel Queijos, da Feira do Cruzeiro, morreu nessa sexta-feira (25/4) vítima de um acidente de moto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu uma colisão entre a motocicleta que ele dirigia com um carro na BR-080, na altura da cidade de Padre Bernardo (GO).

Fabinho, como era conhecido, morreu ainda no local. Familiares e amigos lamentaram a perda nas redes sociais. "Meu amigo, você não sabe a tristeza que nos deixou a sua partida tão repentina", escreveu Selma Freitas.

Leia também: Morre homem que havia sido hospitalizado após acidente no Eixão

"Descanse em paz, meu amigo", afirmou Simone Fernandes. "Não acredito! Que Deus o receba em sua morada e que o Espírito Santo consolador esteja com toda a sua família", escreveu Indira Lucena.

Ao Correio, a família de Fábio lamentou a morte do empresário. Um texto compartilhado pela sobrinha dele, Débora Alvares, diz: "Um homem bom, honesto, trabalhador, que amava o que fazia e construiu sua história com dedicação e coragem. Um grande empresário, mas acima de tudo, um grande ser humano, que deixava sua marca por onde passava. Vai fazer muita falta".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O velório será neste sábado (26/4), às 14h30, no Templo Ecumênico 2 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.