Morre homem que havia sido hospitalizado após acidente no Eixão

A colisão frontal que ocorreu no último sábado (19/4) no Eixão Norte resultou na morte de mais uma pessoa. O acidente, que havia tirado a vida de Jucilene Costa Cabral, 52 anos, também causou o falecimento do marido dela, Valdeci Barbosa de Souza, 57. O carro em que o casal estava, um Volkswagen Gol, colidiu com um Audi. O óbito de Jucilene foi declarado no local do acidente, enquanto Valdeci tinha sido transferido para o Hospital de Base, onde acabou morrendo às 20h17 do mesmo dia. Os dois ocupantes do Audi tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo a advogada Pryscylla Bittencourt, filha de Valdeci, o motorista do Audi teria perdido o controle por conta da chuva forte que caía no momento do acidente. "Tive acesso aos autos do processo que corre na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que diz que o motorista do Audi perdeu o controle do carro por aquaplanagem e invadiu a pista, atingindo o Gol onde estavam meu pai e a esposa", relatou a filha.