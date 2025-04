Colisão frontal deixa três mortos em Corumbá

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou três mortos e três feridos na BR-414, em Corumbá, Goiás, na noite da última sexta-feira (25/4). As vítimas fatais são dois jovens de 18 anos e uma de 17.

O acidente envolveu um Volkswagen Gol, ocupado por quatro jovens, e um Hyundai Creta, ocupado por um casal de Brasília. De acordo com informações preliminares divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Gol teria invadido a contramão e colidido de frente com o Creta.

O condutor do Gol, um jovem de 18 anos, e a passageira, de 17, morreram no local. Outra passageira do veículo, também de 18 anos, foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos. A quarta ocupante, de 17 anos, foi encaminhada em estado grave para o hospital. O condutor do Creta, de 33 anos, e a passageira, de 29, foram socorridos e levados para o hospital com ferimentos moderados.