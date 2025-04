Carro colide com poste e causa interdição no Setor de Garagens

Após a atuação inicial do Corpo de Bombeiros, o local ficou sob a responsabilidade do Departamento de Trânsito (DETRAN-DF) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

A colisão de um carro com um poste de iluminação pública interditou parcialmente o trânsito no Setor de Garagens, próximo ao Kartódromo de Brasília, na noite desta sexta-feira (25/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), um veículo Honda City, de cor cinza, bateu em um poste de energia e o derrubou. Apesar do impacto, a condutora do automóvel, uma mulher de 48 anos, não sofreu ferimentos.

As equipes do CBMDF atuaram na gestão de possíveis riscos na área e acionaram a Neoenergia, companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica, devido à queda do poste. Para garantir a segurança durante o atendimento, as duas faixas de rolamento da via foram interditadas.

Após a atuação inicial do Corpo de Bombeiros, o local ficou sob a responsabilidade do Departamento de Trânsito (DETRAN-DF).