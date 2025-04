Metrô-DF foi normalizado com os trens circulando sem restrições entre as estações. Metrô em Águas Claras. - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

As estações de metrô do Distrito Federal voltaram a funcionar normalmente, por volta das 11h35 deste domingo (27/4), após ficarem cinco horas paralisadas devido a um curto circuito interferir na sinalização dos trilhos.

Leia também: 51 pessoas morreram no DF em acidentes de trânsito de janeiro a 15 de abril

O problema foi identificado por volta das 6h40, ocasionando na interdição de todas as estações do DF. Em nota, o Metrô-DF informou que foi aberto um procedimento interno de investigação para apurar a causa do incidente.