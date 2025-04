Metrô não vai funcionar neste domingo (12/4) para manutenção

Metrô-DF foi normalizado com os trens circulando sem restrições entre as estações. Metrô em Águas Claras. - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

As estações do Metrô-DF (Companhia Metropolitano do Distrito Federal) estarão fechadas neste domingo (12/4). A Companhia informou que a suspensão ocorrerá durante todo o dia para a realização de manutenção preventiva nas vias dos trens e na rede elétrica das estações. Na segunda-feira (13/4), as estações reabrem no horário habitual, às 5h30.

Entre as atividades a serem realizadas pela Companhia, estão: a análise dos trilhos e troca, se necessário; a manutenção dos trens; a capina e a roçagem das vias; a instalação de painéis nas plataformas; a limpeza das caixas d’água das estações do túnel; a manutenção das máquinas de chave e a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas técnicas para garantir a adequação térmica dos equipamentos.

“As ações visam melhorar a eficiência dos serviços e garantir a segurança dos usuários que utilizam o transporte público do Distrito Federal”, explicou o diretor-presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral.

Novos paineis

A Companhia Metropolitana do DF informou que estão sendo instalados 55 novos painéis duplos de led nas estações. Os equipamentos viabilizam informações sobre o tempo real de movimentação dos trens, indicando o horário de chegada do transporte, além de anúncios educativos. O serviço deve ser finalizado em breve.

Segundo a companhia, a maioria dos atuais painéis chegou ao fim de vida útil, sem possibilidade de reparo, sendo necessária a substituição. Haverá dois dispositivos por estação, ou seja, serão implantadas cerca 110 telas em todas as 27 estações do DF. O investimento previsto é de R$1,8 milhão. A estação de Ceilândia Centro foi a primeira a ser contemplada com as novas telas.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado