Metrô retoma operação com restrição de velocidade após temporal alagar estações

O Metrô-DF retomou a circulação com restrição de velocidade nos trechos alagados pelas chuvas intensas nas regiões de Ceilândia e Taguatinga, na tarde de terça-feira (22/4). Durante a madrugada, equipes técnicas trabalharam na recuperação dos trilhos inundados, principalmente entre as estações Guariroba e Ceilândia. Durante o temporal, o alagamento dos trilhos impediu a circulação dos trens temporariamente.

Segundo informações do Metrô-DF, o lastro (as britas que sustentam os trilhos) foi recomposto durante a madrugada desta quarta (23). No entanto, ainda é necessária a compactação do trecho específico entre Guariroba e Ceilândia, por meio de um procedimento chamado socaria mecanizada.

Leia também: Chuvas alagam Ceilândia e interrompem funcionamento do metrô; veja vídeo

Estragos

As fortes chuvas também causaram transtornos em outras áreas da região. Um dos locais mais afetados foi o Hospital Anchieta de Ceilândia, que teve setores internos alagados, com a água chegando à altura dos joelhos em algumas áreas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF está sob alerta amarelo, que sinaliza possibilidades de chuvas intensas, com volumes que podem alcançar 50mm/dia e ventos fortes que podem atingir até 60 km/h. Nesses casos é importante manter cuidado, pois há risco de quedas de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular