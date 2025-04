Homem irritado com atendimento quebra portas em UPA de Ceilândia

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF),na noite deste domingo (27/4), após quebrar portas de vidro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, na QNN 27. O vandalismo foi registrado em vídeo por pacientes que aguardavam atendimento e mostra o detido jogando um objeto contra estrutura, que acabou no chão. Pelas imagens é possível observar que a unidade se encontrava lotada no momento do surto de raiva.

De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, por volta de 19h50, o acusado do ataque teria se irritado com uma suposta falta de atendimento médico. Ele foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia, na região administrativa.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável por gerir as UPA's, declarou que está monitorando a situação. "Estamos cientes (do ato) e acompanhando de perto. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e, assim que tivermos mais informações ou atualizações relevantes, comunicaremos à imprensa", disse o órgão por nota.