Motociclista morre após batida com ônibus e carro na BR-070

Um acidente entre uma motocicleta, um carro e um ônibus deixou um motociclista morto na manhã deste domingo (27/4). A colisão impactou o trânsito na BR-070, na altura do Condomínio Privê, sentido Águas Lindas, em Ceilândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, o piloto da motocicleta tinha 23 anos e apresentou ferimentos graves e teve a morte declarada no local. A segunda vítima tinha 21 anos e estava no carona da moto. Com sinais vitais estáveis e possível fratura no braço direito, foi encaminhada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O condutor do carro e os ocupantes do ônibus não se feriram e não necessitaram de atendimento hospitalar.

Ainda não se sabe sobre a dinâmica do acidente. O local ficou sob cuidados da Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.