Homem é assassinado durante assalto ao sair de festa em Taguatinga

Um homem de 32 anos morreu ao levar uma facada no peito, durante um assalto, na manhã de domingo (27/4), na QS 3 de Taguatinga Sul. Anderson Melo saía de uma festa na região com alguns amigos quando foi abordado por um suspeito, que estava em um carro. Em depoimento, um dos colegas de Anderson contou que ele não reagiu à abordagem e entregou o celular.

A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo com morte). Segundo a delegada-adjunta da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), Elizabeth Frade, imagens colhidas pela polícia mostram o suspeito em um carro. “Já identificamos o veículo utilizado pelo autor. Pelo que levantamos, esse mesmo veículo está envolvido em outros roubos. Ele ostenta uma placa que foi furtada, mas, nesses outros roubos, conseguimos uma imagem do suspeito”, declarou.

Anderson trabalhava em um atacadão de Taguatinga. Em depoimento, o amigo que estava com ele na hora do crime disse aos policiais que eles aguardavam a chegada de um motorista de transporte por aplicativo quando o suspeito parou no carro e os atacou. De acordo com a testemunha, a vítima não reagiu ao assalto e entregou de imediato o celular. Mesmo assim, levou uma facada no peito e morreu.

A delegada explica que Anderson não apresentou uma resistência ativa, mas que, pelas imagens, a vítima teria tentado segurar o aparelho. "Ele foi abordada na calçada e o autor o arrastou até a rua. Nesse contexto, foi desferida a facada. A vítima tenta andar e voltar para a calçada, mas cai e morre no local."