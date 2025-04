CONIC inaugura galeria de arte em homenagem aos 65 anos de Brasília

As obras farão parte de um acervo fixo no CONIC - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Por Marcelo Thompson Flores*—O Setor de Diversões Sul (CONIC) será palco de uma galeria de arte a céu aberto como parte das comemorações pelos 65 anos de Brasília. O lançamento ocorrerá na quarta-feira (30/4), às 19h, durante uma coletiva de imprensa. A iniciativa faz parte do projeto Um Olhar Sobre a Cidade e propõe transformar o espaço em um polo artístico e cultural permanente.

O evento também conta com a participação do artista Daniel Toys, que pintará um painel durante a abertura da Esplanada dos Ministérios, reforçando a proposta de transformar o espaço com intervenções artísticas em todo um quarteirão. A programação do projeto se estenderá ao longo de um ano, com oficinas, seminários, visitas guiadas e ações educativas abertas ao público.

A coordenadora geral do projeto, Flávia Portela, destaca que a proposta traz uma ideia de quando artistas da cidade se reuniram para criar um circuito de arte a céu aberto no local. “Esse projeto retoma um movimento que nasceu aqui mesmo no CONIC, com obras pensadas para compor uma galeria urbana. Agora, vamos institucionalizar esse legado, adquirindo as obras e formando um acervo permanente, com visitações, capacitação e atividades contínuas”, explica.

Serviço

Evento: Lançamento da Galeria a Céu Aberto do CONIC e do projeto Um Olhar Sobre a Cidade

Data: 30 de abril (quarta-feira)

Horário: Das 19h às 22h

Local: Setor de Diversões Sul – CONIC, Bloco A, Edifício Boulevard Center – Cobertura

