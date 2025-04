6ª edição do "Gari Sangue Bom" chega à Estrutural

A cidade da Estrutural é o novo destino da ação comunitária Gari Sangue Bom, que ocorre nesta terça-feira (29), das 9h às 16h, no estacionamento da Administração Regional. Promovido pela Secretaria de Atendimento à Comunidade do DF (SEAC), em parceria com o Hemocentro de Brasília, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a Caesb, a ação visa reforçar os estoques de sangue necessários para manter o atendimento nos hospitais do Distrito Federal e colocar os profissionais de limpeza urbana como protagonista dessa ação de solidariedade.

Em um período com feriados próximos, como é o mês abril, a necessidade de garantir reservas adequadas fica ainda mais evidente. A secretária Clara Roriz enfatiza: “É fundamental que a população se una a essa causa. Doar sangue é um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Contamos com todos para fazer a diferença nesta ação”, reforça a titular da SEAC.

O Gari Sangue Bom não apenas promove a doação de sangue, mas também conscientiza sobre a importância dessa prática. Desde seu lançamento, a ação já contou com a participação de aproximadamente 50 garis. Em cada ação, dez garis iniciam as doações para motivar a comunidade e, com esse trabalho, mais de 300 pessoas das comunidades também fizeram doações de sangue.

“Nas ruas, o serviço de limpeza urbana é pesado e praticamente não acaba nunca, mas muitos ainda têm disposição para continuar colaborando com o bem-estar público. Eles são um verdadeiro exemplo”, complementa Roriz.

Durante a ação, os participantes não apenas contribuirão com a doação de sangue, mas também receberão orientações sobre saúde, bem-estar e a importância da solidariedade no apoio à comunidade. O Gari Sangue Bom já realizou ações em Ceilândia, Gama, Samambaia, Planaltina e Recanto das Emas.

Serviço:

Evento: 6ª edição do Gari Sangue Bom

Data: Terça-feira, 29 de abril de 2025

Horário: Das 9h às 16h

Local: Estacionamento da Administração Regional da Estrutural