Homem é preso por tráfico em Taguatinga com nova droga gourmet

Um homem de 26 anos foi preso em Taguatinga em flagrante por tráfico de entorpecentes ao ser visto comercializando crumble, uma nova droga gourmet, extraída da maconha e com alto teor de THC.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abordou o suspeito na EQNL 13/15 após ser informada do crime no local. De acordo com os agentes, após alguns minutos de monitoramento, os policiais repararam um motociclista transitando pelos comércios locais em atitude suspeita.

Ao revistar o homem, foram encontradas com ele três porções de crumble e uma porção de Haxixe, avaliadas em R$ 30 mil. Após a autuação pelo flagrante, o autor foi recolhido à carceragem da DCCP, onde permanecerá à disposição da justiça. Caso condenado, ele estará sujeito a pena de 5 a 15 anos de prisão.