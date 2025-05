Ibaneis autoriza nomeação de 1,2 mil PMs, 600 policiais civis e 150 penais

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai reforçar a segurança pública com a nomeação de 1.950 novos agentes em novembro deste ano. A convocação inclui 1.200 policiais militares, 600 policiais civis e 150 policiais penais. A informação foi confirmada pelo secretário de Economia, Ney Ferraz, durante reunião com representantes das categorias na tarde desta quarta-feira (30/4).

“É uma determinação do governador Ibaneis, e estamos trabalhando para isso. Esse prazo é essencial para garantir tranquilidade à gestão orçamentária e a segurança jurídica necessária para a nomeação de quase 2 mil servidores”, explicou Ferraz.

Segundo o secretário, será necessário solicitar ao governo federal um ajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, para incluir o número total de novos convocados. “Na próxima semana, vamos enviar ao Ministério da Gestão e Inovação o pedido de adequação nas quantidades autorizadas de nomeações. Depois, esperamos a aprovação do Congresso”, detalhou.

A reunião contou com a presença dos deputados distritais Wellington Luiz (MDB), Hermeto (MDB) e Jane Klebia (MDB), além da comandante da PMDF, Ana Paula Barros, diretores da Polícia Civil e representantes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF).

Nomeações

Desde o início da gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB), mais de 8.100 servidores foram incorporados às forças de segurança. Entre os destaques, estão as nomeações de 3.633 soldados da PMDF e 1.607 integrantes do Corpo de Bombeiros. Somente em 2024, já foram nomeados 1.277 policiais militares, 683 agentes de polícia, 207 escrivães e 326 policiais penais.

Com as novas convocações previstas para novembro, o número total de reforços às forças policiais do DF ultrapassará a marca de 10 mil servidores.