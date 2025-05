12ª Feira Rabiscão traz arte acessível e cultura colaborativa ao DF

O Espaço Cultural Renato Russo recebe, neste sábado (3/4) e domingo (4/4), das 11h às 19h, a 12ª edição da Feira Rabiscão — tradicional encontro de ilustradores profissionais e iniciantes do Distrito Federal e de outras regiões do país. O evento, gratuito e aberto ao público, promove a difusão da arte gráfica autoral e oferece um espaço de comercialização direta entre artistas e o público, além de fomentar a cultura colaborativa e a formação de redes criativas.

Criado em 2009, o Rabiscão nasceu de uma iniciativa espontânea de ilustradores que buscavam sair do isolamento dos ateliês e compartilhar o fazer artístico em encontros presenciais. Desde então, o projeto tem se consolidado como uma referência no campo da ilustração independente e colaborativa, integrando a programação de diferentes espaços culturais do DF.

Nesta edição, mais de 60 artistas participam da feira, com vendas de prints, camisetas, adesivos, bottons e outros produtos autorais. A programação inclui a tradicional mesa coletiva de desenho aberta ao público, a dinâmica com o ilustrador Diego Moscardini, a atividade interativa Stamp Rally com os expositores e um espaço gastronômico.

Serviço

12ª edição Rabiscão

3 e 4 de maio, sábado e domingo, das 11h às 19h no Espaço Cultural Renato Russo (508 sul)

Mais informações neste link.

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF)