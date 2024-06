Mais de 3 mil nomeados para a educação no DF

LM Letícia Mouhamad FC Fernanda Cavalcante

Ibaneis assinou decreto que nomeia mais de 3 mil profissionais para área de educação do DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou 3,4 mil profissionais para atuarem na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Trata-se da maior nomeação de professores da história do DF, feita em um único chamamento, de forma que, em menos de um ano, todas as vagas previstas no concurso, incluindo as do cadastro de reserva, foram preenchidas. O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou que, somente na educação, foram quase 12 mil chamados desde janeiro de 2019. "'Sextou' com alegria para a educação do Distrito Federal", celebrou. Ainda há, porém, cerca de 5 mil aprovados no banco reserva do certame aguardando a nomeação.

Questionado sobre esses profissionais, o governador ponderou que é preciso analisar a situação "com carinho", em vista dos impactos no Orçamento do DF. "Vamos manter o equilíbrio econômico da nossa cidade. Esperamos ter o máximo de nomeações possível, mas precisamos cuidar de todas as categorias e todas as áreas", avaliou.

São 3.104 vagas para professores da Educação Básica, 74 vagas para pedagogos, na função de orientadores educacionais, e 253 vagas de gestores de política pública e gestão educacional. Os nomeados têm até 30 dias para tomar posse e mais cinco dias para entrar em exercício. Os professores serão distribuídos entre as mais de 800 unidades escolares da rede pública de ensino e nas 14 coordenações regionais de ensino.

Em discurso aos educadores nomeados, na Praça do Buriti, Ibaneis ressaltou que as expectativas com os novos contratados são muito positivas. "Nós teremos uma melhoria na qualidade do ensino. São professores que passaram por um concurso muito difícil, todos muito bem preparados. As nossas crianças, os nossos adolescentes merecem [...] Quem ganha com isso (nomeações) é a educação do DF e as famílias mais carentes, que precisam de um ensino de qualidade", declarou.

O governador ainda elencou outras ações que têm beneficiado a educação, como a construção de mais de 500 salas de aula, as escolas técnicas em Brazlândia e no Paranoá, e a criação da Universidade do Distrito Federal (UnDF). "Temos feito um grande investimento. Na primeira infância, com a abertura de vagas, criação do Cartão Creche, do Cartão Material Escolar. Quase todas as escolas foram reformadas e teremos mais de 50 escolas entregues à sociedade. Nós temos aí a construção de vários Centros de Educação da Primeira Infância (Cepis), o que fez diminuir o deficit de vagas. Os investimentos em educação têm sido constantes", detalhou.

Prioridades

Segundo Hélvia Paranaguá, secretária de Educação, o chamamento trará grandes resultados para todo o sistema de ensino. "Uma educação pública gratuita e de qualidade passa pela boa formação e qualificação dos seus professores e demais profissionais da educação, que por sua vez serve como alicerce para construir escolas, cidadãos e profissionais mais competentes, éticos e humanos."

A chefe da pasta garantiu que todas as áreas de conhecimento serão contempladas, desde os anos iniciais até o ensino médio. "Muitos desses profissionais já atuavam em escolas públicas por contratos temporários. Então, a tranquilidade de se tornar um professor efetivo é levada também para a sala de aula", comentou. Questionada sobre as regiões administrativas que mais demandam profissionais, ela citou Ceilândia, São Sebastião, Paranoá, Recanto das Emas e Santa Maria.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, afirmou que as nomeações, até 2026, vão representar um investimento de mais de R$ 1 bilhão na folha de pagamento da educação. "Isso demonstra o compromisso do governo. Cada real gasto é um investimento no futuro do Distrito Federal", ressaltou.

Sonho

"Iremos, a partir de agora, fazer parte de uma nova história na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal", comemorou, em discurso no evento, Jaqueline Santos, representante da comissão de aprovados no último concurso da SEEDF. Após quatro tentativas, ela foi aprovada e nomeada para o cargo de pedagoga. "Tem muitos educadores aqui, que estudaram como eu, e estão nesse banco de reserva de aprovados. É preciso destacar, governador, que não é por falta de conhecimento e nem de estudo que eles não estão na lista de professores efetivos", salientou, referindo-se aos 5 mil aprovados que ainda aguardam nomeação.

Para Felipe Aragão, 32 anos, a nomeação significa deixar a insegurança do trabalho temporário como professor de educação física. "A falta de garantias dos contratos interferia no meu planejamento de vida", relata. Ele ressalta ainda os impactos da falta de cronograma na sua saúde mental. "A previsão inicial era março, depois passaram para maio, além do dia 10 deste mês, que foi cancelado. A cada quebra de expectativa, era um sofrimento a mais", completa.

Ser professor de piano na Escola de Música de Brasília sempre foi o sonho de Hélio Júnior, 42, também na espera de ser nomeado nesta manhã. "Sempre fui fã da arte musical. É uma honra tornar isso um trabalho", afirma.