Mistério: estudante estrangeira da UnB desaparece após ir ao supermercado

Uma estudante estrangeira da Universidade de Brasília (UnB) está desaparecida há cinco dias no DF depois de sair da Colina (complexo de moradia estudantil localizado na Asa Norte) para ir a um supermercado na Quadra 409. Fati Uthman Suleman foi vista pela última vez no domingo (27/4).

O Correio apurou que a estudante, natural de Gana, veio para o DF em março por meio do PEC-G, um programa de graduação do Ministério das Relações Exteriores, para cursar português. Rogério Almeida, funcionário da Secretaria de Direitos Humanos da UnB, contou à reportagem, que, no domingo, um colega de Fati a encontrou por volta das 19h. Para ele, a aluna disse que iria fazer compras no Bix Box.

Fati usava sandálias, calça jeans cinza escura e uma camiseta de cor que o amigo não se recorda. Uma colega de quarto de Fati, que também é de Gana e chegou à capital nas mesmas condições que ela, afirmou tê-la vista no domingo, mas que a estrangeira não comentou para onde iria.

“Aparentemente, ela não deixou nenhum rastro de que iria viajar ou algo do tipo. Seus pertences estão no quarto”, disse Rogério. Um boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), mas os colegas foram informados pela polícia que as apurações começariam apenas nesta segunda-feira (5/5).

Qualquer informação pode ser repassada para o número 197, da PCDF.