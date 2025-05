Homem que ameaçou com faca e estuprou mulher em Brazlândia é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na última quarta-feira (30/4), um homem acusado de estuprar uma mulher em Brazlândia. O acusado teria usado uma faca para ameaçar a mulher enquanto cometia o crime.

Assim que a vítima conseguiu se libertar do criminoso, ela foi pedir ajuda em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde relatou sentir fortes dores, compatíveis com a violência sofrida, e foi constatado sangramento vaginal intenso. A equipe médica acionou a polícia e, baseados em depoimento da vítima, policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia foram até o endereço indicado, onde encontraram o criminoso escondido debaixo da cama em um dos quartos.

No local, os agentes localizaram indícios do crime, incluindo as roupas da vítima e a faca utilizada para ameaçá-la durante o estupro. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o homem foi conduzido à carceragem da Polícia Civil do DF, onde permanece à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento.