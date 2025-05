Em surto, policial penal mantém mulher refém em imóvel no Gama

Crime aconteceu na noite desse sábado (1°/3), no Gama - (crédito: pacifico)

Um policial penal, em surto, manteve uma mulher refém dentro de um imóvel no Gama na noite de quinta-feira (1º/5). O homem portava arma de fogo. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foram acionadas.

A equipe policial conseguiu convencer o suspeito a sair voluntariamente da residência. O homem saiu desarmado e foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital. Na residência, foram apreendidas quatro armas que foram entregues às autoridades competentes.