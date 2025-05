Onda de furtos assusta comerciantes da W3 Sul

Comerciantes da Asa Sul estão preocupados com a segurança na região, após uma série de assaltos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais nas últimas semanas. Lojas e espaços culturais sofreram prejuízos financeiros, danos estruturais e há uma sensação generalizada de abandono, especialmente durante a madrugada.

Um dos casos mais recentes ocorreu no Infinu, comunidade criativa e complexo de entretenimento na 506 Sul, invadido e assaltado na madrugada da última quinta-feira. Segundo Miguel Galvão, sócio do empreendimento, os funcionários se depararam com vidros quebrados e uma janela arrombada ao chegarem ao local. "Estamos vivendo uma onda de violência. Recentemente, uma funcionária foi assaltada por dois homens armados com faca em um ponto de ônibus, por volta das 21h. Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua e não há ações preventivas. Precisamos de mais atenção ao que acontece na cidade depois das 22h", alertou.

O também sócio Fábio Pedroza destacou o impacto da insegurança na vida noturna da capital. "Não se trata apenas de bares e festas. Diversos setores da economia funcionam à noite e sofrem com a ausência de policiamento e transporte público. Isso prejudica a qualidade de vida dos trabalhadores e abre espaço para a criminalidade", afirmou.

O Infinu não foi o único alvo de criminosos. Na mesma quadra, a loja Vitamina Central foi arrombada no fim de março. O proprietário, Clóvis de Carvalho, relatou que a porta do estabelecimento foi danificada e um notebook, furtado. "Essa situação tem se tornado comum. Sempre ouvimos relatos de novos casos por aqui", disse.

Na 304 Sul, a confeitaria Castália foi invadida três vezes em menos de um mês. A empresária Raquel Siqueira expressa frustração diante da recorrência de crimes. "Ficamos desolados. Empreender já é difícil, manter um negócio, ainda mais. E a sensação é de que a Asa Sul está entregue à própria sorte durante a noite. Cuidamos dos nossos negócios de dia, mas não temos proteção à noite", afirmou.

Ela destacou os prejuízos estruturais, que vão além do furto em si. "Quando invadem, não é só o que levam: destroem o espaço. Quebram vidros, portas, arrancam até pedaços de alumínio dos toldos para revender por R$ 50, enquanto o nosso prejuízo chega a quase R$ 1.800."

Patrulhamento

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 1º Batalhão, responsável pela área da Asa Sul, informou que tem atuado no combate aos crimes contra o patrimônio na região. Segundo a corporação, há ações diárias com patrulhamento do Grupo Tático Operacional (GTOP) e do Grupo Tático Motociclístico (GTM), além do policiamento convencional.

A PMDF ressalta, no entanto, que os furtos costumam ocorrer nos momentos em que não há presença policial no local. "Não há efetivo suficiente para manter policiamento fixo em todas as quadras da Asa Sul simultaneamente", destacou.

A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) informou que lançou o programa Segurança Integral, com o objetivo de ampliar a proteção à população por meio de ações integradas entre governo, forças de segurança e sociedade civil. A iniciativa inclui o projeto Cidadão Mais Seguro, que busca aproximar a comunidade da gestão pública, com apoio dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs).

Os Consegs promovem reuniões mensais, onde moradores e comerciantes podem apresentar demandas relacionadas à segurança pública. Essas demandas são encaminhadas às autoridades competentes para providências. Interessados em participar podem consultar os cronogramas das reuniões no site da SSP/DF: ssp.df.gov.br/consegs.