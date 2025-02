Bope desmonta laboratório de drogas de alto padrão no DF

PM encontra estufa com centenas de plantações de maconha no DF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um esquema de tráfico de drogas com possível vínculo com organizações criminosas nacionais foi desarticulado pelas equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na noite de sexta-feira (7/2). Em uma operação conjunta com outros batalhões, com a Polícia Federal e com o Ministério Público, os militares encontraram um laboratório de drogas com centenas de plantações de maconha.

A operação ocorreu após o recebimento de informações da Agência de Inteligência do Bope. O traficante, de 37 anos, levava uma vida confortável, sustentada pelo tráfico de drogas na região da Samambaia. Na casa dele, foram encontradas drogas e também quantidade expressiva de dinheiro em espécie.

Confira o vídeo:

Os policiais seguiram para uma chácara, na DF-180, e encontraram um verdadeiro laboratório de drogas. Além de balança de precisão, o estoque armazenava receitas de como produzir os entorpecentes, insumos, caderno de anotações e apetrechos. O local funcionava com estrutura desenvolvida, contando com ar-condicionado e até com placas solares para geração de energia. Mais de uma centena de plantas de maconha foram apreendidas.

O autor acumula passagens pela polícia e chegou a ser preso em 2018 pela PMDF. O homem confessou o crime e justificou o ato por maior “rentabilidade”. Há a suspeita de vínculo entre ele e organizações criminosas, segundo a PM. Todo o material apreendido e o preso foram levados à sede da PF.