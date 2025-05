Suspeito de latrocínio em Taguatinga é identificado, mas segue foragido

A Polícia Civil identificou e divulgou imagens do suspeito de envolvimento em um latrocínio ocorrido no último domingo (27/4), na QS 3 em Taguatinga. O acusado é Diego dos Reis Lobo, de 35 anos.

O caso ocorreu na saída de uma festa, onde Anderson Melo, de 32 anos, foi abordado pelo suspeito que, armado com uma faca, anunciou o assalto e exigiu o celular. Mesmo após a entrega do aparelho, a vítima foi esfaqueada no peito. O homem ainda tentou andar e voltar para a calçada, mas caiu e veio a óbito no local. As investigações apontam a ocorrência de outros crimes semelhantes na região, com o mesmo modo de ação.

O veículo utilizado no latrocínio foi localizado na última terça-feira (29/4), por equipes da PCDF, em Anápolis (GO), e conduzido ao Complexo da Polícia Civil do DF, onde passou por perícia.





Canais de denúncia:

A PCDF conta com os seguintes meios para recebimento de denúncias:

• O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

• O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

• WhatsApp (61) 98626-1197;

• O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

A ligação é gratuita e sigilosa.