Polícia divulga imagens de latrocínio em Taguatinga; suspeito está foragido

Equipes da 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, divulgaram um vídeo que mostra o autor de um latrocínio, ocorrido na QS 3, em ação. O homem, que está foragido, esfaqueou um jovem após roubar o celular dele, no domingo (27/4). De acordo com testemunhas, a vítima não reagiu ao assalto.

No vídeo, é possível ver o momento que o suspeito, vestido com um casaco preto de capuz e calça jeans, desce de um Renault Kwid branco e, com uma faca em mãos, ordena que Anderson Melo, 32 anos, entregue o celular. Ainda na calçada, os dois parecem entrar em uma luta corporal. A vítima, puxada para o meio da rua, é esfaqueada no peito. Um homem corre para socorrer Anderson, que ainda consegue se levantar. Confira o vídeo:

Segundo a investigação, o jovem saía de uma festa na região com alguns amigos e aguardava por um transporte por aplicativo quando foi abordado. "Pelo que levantamos, esse mesmo veículo está envolvido em outros roubos. Ele ostenta uma placa que foi furtada, mas, nesses outros roubos, conseguimos uma imagem do suspeito”, declarou a delegada-adjunta da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), Elizabeth Frade.

A delegada explica que Anderson não apresentou uma resistência ativa, mas que, pelas imagens, a vítima teria tentado segurar o aparelho. "Ele foi abordado na calçada e o autor o arrastou até a rua. Nesse contexto, foi desferida a facada. A vítima tenta andar e voltar para a calçada, mas cai e morre no local".

Dois dias antes do crime, na sexta-feira (25/4), na QSE 6, um jovem de 18 anos foi abordado enquanto andava na rua. Com uma ação semelhante, um homem desceu de um Renault Kwid branco e, de posse de uma faca, ordenou que lhe entregasse o aparelho celular. As investigações indicam que se trata do mesmo suspeito do latrocínio.

Canais de denúncia

A PCDF conta com os seguintes meios para recebimento de denúncias:

• O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

• O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

• WhatsApp (61) 98626-1197;

• O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.