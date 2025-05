Morre Thor, cão herói do Corpo de Bombeiros que atuou em Brumadinho - (crédito: CBMDF)

Faleceu nesta sexta-feira (2/5) o cão de resgate Thor, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O labrador teve participação marcante na Operação Brumadinho, em Minas Gerais, onde integrou as equipes de busca e salvamento após o rompimento da barragem.

"É com grande tristeza que informamos o falecimento de Thor, nosso valoroso guerreiro de quatro patas. O cão de resgate, da raça labrador, nos deixou hoje, aos 13 anos de idade", informou a corporação, em nota.

Aposentado há cinco anos, Thor dedicou oito anos de sua vida ao CBMDF, atuando com bravura em diversas operações de salvamento. Desde sua aposentadoria, vivia com uma família amorosa, que lhe proporcionou um lar repleto de carinho e cuidado até o fim de sua jornada.

A causa da morte não foi divulgada.