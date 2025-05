Discussão entre vizinhos termina com apreensão de três armas de fogo

Uma discussão entre moradores da QNN 10, em Ceilândia, terminou com a apreensão de três armas de fogo. A briga começou por conta de um carro estacionado em frente à garagem de um morador e uma das partes teria ameaçado o vizinho com uma pistola.

Leia também: Soltura de confesso revolta família de trabalhador morto e jogado em cisterna



O vizinho ameaçado foi até o 8º Batalhão da Polícia Militar e disse à irmã não saísse de casa. Enquanto estava no Batalhão, a irmã do denunciante ligou para ele dizendo que o suspeito tinha efetuado um disparo para o alto.

Os oficiais de polícia foram até a casa do suspeito e tiveram a entrada permitida. O homem não ofereceu resistência e indicou onde estavam as armas, além de apresentar a documentação do armamento. No local, foram apreendidas uma pistola calibre 380 com dois carregadores, uma espingarda calibre 12, um rifle calibre .17, 75 munições .17 e 65 munições de calibre 380.

Leia também: Mulher é atropelada e arremessada de viaduto na EPNB



Os envolvidos foram conduzidos para a 15ª Delegacia de Polícia Civil, em Ceilândia Norte, onde serão investigados o disparo em via pública e a ameaça.