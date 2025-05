Pagamento do IPTU começa a vencer a partir da semana de 12/5

Pessoas físicas ou jurídicas donas de imóveis com dívida no CIDF estão impedidas de obter desconto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A semana de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2025 no Distrito Federal está chegando. A primeira parcela e a cota única serão cobradas entre 12 e 16 de maio, de acordo com o algarismo final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF - clique aqui e veja cronograma).

Quem optar por quitar o tributo de uma vez receberá 10% de desconto no valor total. Porém, esse benefício é concedido apenas se não constarem dívidas em aberto no CIDF da propriedade. Se o opção for dividir, a cobrança mínima de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 20. E se a soma do IPTU com a da Taxa de Limpeza Pública (TLP) for menor que R$ 40, o pagamento deverá ser feito em cota única.

Para o economista César Bergo, professor de Mercado Financeiro da Universidade de Brasília (UnB) e Conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-DF), a cota única é uma boa opção para quem tem dinheiro guardado e busca fugir das dívidas. "A cota única não compensa, não vale a pena se a pessoa for pegar empréstimo, usar cartão de crédito ou cheque especial para pagá-la. Para quem tem dinheiro disponível em conta, rende mais, uma vez que o governo oferece o desconto de 10%", explica.

Segundo Bergo, para se organizar com os impostos, é importante fazer um bom planejamento. "Tanto o IPVA quanto o IPTU são cobrados no início do ano. O ideal é que a pessoa faça uma poupança, durante o ano, para que o pagamento seja feito à vista", diz.

O economista ressalta ser importante o contribuinte verificar se tem dívidas junto ao governo. "Muitas vezes as pessoas parcelaram uma dívida ou não recolheram um valor de algum imposto. Com isso, o CPF fica registrado e, no próprio carnê do IPTU, não constará o desconto (referente à cota única). Existem os prazos legais que a própria fazenda estabelece para regularizar essa situação antes de emissão dos carnês", detalha.

"Caso haja atrasos no pagamento do imposto, é necessário regularizar a situação antes de que sejam emitidos os carnês, até porque leva um prazo para resolver a questão", acrescenta.

De acordo com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC), a capital federal conta com 195.861 contribuintes na arrecadação referente ao IPTU. Entre eles estão pessoas físicas e jurídicas vinculadas a 342.920 imóveis. A previsão de recolhimento para esse imposto, em 2025, é de R$ 1,4 bilhão. Quem quiser verificar a existência de possíveis dívidas com a SEEC deve acessar o portal de serviços do órgão (portalservicos.economia.df.gov.br).

A pasta também esclarece que a dispensa da Taxa de Limpeza Pública (TLP) é concedida ao contribuinte que tiver completado 60 anos de idade até 2024. Para isso, contudo, a pessoa não pode constar como devedora do Distrito Federal, deve estar com situação regular na Seguridade Social, ser aposentado ou pensionista e receber até dois salários mínimos mensais, além de não possuir outro imóvel. Outra condição para o acesso a essa isenção é que propriedade não pode ter mais de 120m² de área construída e servir como residência do proprietário e sua família.