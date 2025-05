Vigilância Sanitária do DF prepara fiscalização para o Dia das Mães

As fiscalizações cobrirão todas as regiões administrativas da capital. Para isso, foram mobilizados 75 auditores da Vigilância Sanitária - (crédito: Ualisson Noronha/Agência Saúde-DF)

Em preparação para o aumento do fluxo de clientes esperado no Dia das Mães, a Vigilância Sanitária do Distrito Federal (DF) anunciou uma força-tarefa para intensificar a fiscalização em restaurantes e outros estabelecimentos alimentícios em todo o DF. A operação, planejada em reunião realizada na última quarta-feira (30/4), terá início na próxima semana, visando garantir a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos durante a data comemorativa.

O objetivo da ação é inspecionar mais de 470 locais, com foco especial naqueles que estão em processo de renovação ou emissão de licenciamento sanitário. A medida busca assegurar que os estabelecimentos estejam em plena conformidade com as normas de higiene e segurança alimentar, protegendo a saúde dos consumidores que celebrarão o Dia das Mães em restaurantes e similares.

As fiscalizações cobrirão todas as regiões administrativas da capital. Para isso, foram mobilizados 75 auditores da Vigilância Sanitária. As inspeções terão caráter tanto educativo quanto fiscalizatório, com foco na verificação da estrutura física dos estabelecimentos, dos processos de trabalho, das condições de higiene e das práticas de segurança alimentar adotadas.

Allex de Melo Moraes, auditor de atividades urbanas da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SES-DF), destacou a importância da operação. "Avaliaremos as condições de funcionamento, principalmente nos estabelecimentos que já estariam sujeitos à visita da Vigilância por estarem em processo de renovação da licença", explicou. Em casos de irregularidades graves que representem um risco iminente à saúde dos consumidores, a Vigilância Sanitária aplicará sanções, que podem incluir a interdição imediata do estabelecimento.