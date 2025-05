Jovem que morreu em acidente fazia parte do curso de formação da PMDF

Por meio de nota de pesar, a Polícia Militar do Distrito Federal lamentou a morte de Lucas Souza Diniz Adorni, um dos envolvidos no acidente de trânsito que aconteceu na noite de sexta-feira (2/5), no Setor de Clubes Sul.

Lucas, assim como as outras quatro pessoas que estavam no carro que colidiu com uma árvore após perder o controle, fazia parte do curso de formação da PMDF, com formatura prevista para o dia 13 deste mês.

Na publicação e em nota à imprensa, a Polícia Militar do Distrito Federal lamentou profundamente o acidente e prestou solidariedade aos familiares e amigos dos envolvidos.

Leia a nota de pesar:

É com profundo pesar que a Polícia Militar do Distrito Federal comunica o falecimento do Soldado QPPMC de Soldado 2ª Classe Lucas Souza Diniz Adorni, ocorrido na noite desta sexta-feira (02/05), em decorrência de um acidente de trânsito.

O Soldado L. Diniz era reconhecido por seu compromisso com a corporação, companheirismo e dedicação à missão de servir e proteger a sociedade. Sua partida deixa uma lacuna irreparável no seio da Polícia Militar e entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

A Polícia Militar do Distrito Federal manifesta sua solidariedade e condolências à família, amigos e colegas de trabalho.

Acidente

Uma pessoa morreu na noite da última sexta-feira (2/5) após o carro em que estava se chocar contra uma árvore, no Setor de Clubes Esportivo Sul. O acidente aconteceu no Trecho 3, em frente ao Clube do Exército.

Por volta das 23h40, as cinco pessoas que estavam dentro do veículo, um Hyundai HB20 branco que bateu em uma árvore do canteiro central da via, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O carro bateu de frente em uma árvore do canteiro central da via (foto: CBMDF/Reprodução)

Um homem, que não teve a idade informada, estava gravemente ferido e teve uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento. Os socorristas iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP), porém, apesar dos esforços, a vítima não resistiu e sua morte foi constatada por um médico ainda no local do acidente.

Duas pessoas que também estavam no carro sofreram traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e foram encaminhadas para o Hospital de Base de Brasília. Uma delas, uma jovem, não teve a idade informada, o outro, um homem de 31 anos, além do trauma, estava desorientado e com um ferimento na cabeça com sangramento ativo.

Dois jovens de 25 anos, um homem e uma mulher, que também estavam no carro, tiveram ferimentos menos graves. A mulher estava com a perna machucada e foi para o Hospital de Base, já o rapaz tinha ferimentos leves e foi para o Hospital Santa Lúcia Norte. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente e a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e ficou responsável pelo local.